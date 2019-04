Angela Calzoni

Erano a Milano da poco, un mese o poco più, i due giovani colombiani che sabato sera hanno accoltellato a morte un coetaneo durante una festa in una villetta di via Carlo Carrà, in zona Bovisasca, poi hanno fatto a pezzi il corpo con un'accetta, lo hanno chiuso di un trolley, buttato in un gabbiotto condominiale dei rifiuti e incendiato tutto. Oltre a Johnatan Hernandes Vega, il 21enne arrestato domenica sera mentre stava prendendo un volo per Madrid, un altro 21enne colombiano è stato arrestato in un hotel di Rungis, un paesino a sud di Parigi e vicino a Orly.

Per il pm Paolo Storari, titolare delle indagini, sarebbero stati loro due a uccidere il connazionale di 20 anni, che era ospite da qualche settimana di William Gomez Arango nella villetta di via Carrà. Il 38enne, anche lui colombiano e con dei precedenti per furto, avrebbe aiutato i due ventenni a fare a pezzi il corpo della vittima con un'accetta, a portarlo fino al cassonetto di via Cascina dei Prati e a adrgli fuoco nel tentativo di nascondere ogni traccia del delitto.

Ad accendere la lite, a cui hanno assistito altri 7 o 8 ospiti della festa, per i pm sono state «vecchie ruggini» tra i tre ragazzi relative al periodo in cui vivevano in Colombia. Escluso, invece, contrasti nel mondo del narcotraffico o delle gang. Tutte ipotesi, perché gli indagati non parlano. Negli interrogatori davanti al gip, che ha convalidato i fermi, il 21enne ha provato a scaricare le responsabilità su altri, mentre il 38enne si era avvalso della facoltà di non rispondere. Nel frattempo gli investigatori sono ancora al lavoro per definire con precisione i ruoli nell'omicidio e nella distruzione del cadavere. L'identità della vittima, dopo l'autopsia eseguita dal pool dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo è stata accertata, anche se mancano ancora alcuni elementi per la conferma definitiva.

