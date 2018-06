Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniEra specializzato in furti d'autore a casa di vip e personaggi dello sport e dello spettacolo. Tra le vie vittime, anche i calciatori Patrick Viera e Sulley Muntari, quando entrambi militavano nell'Inter e abitavano in due lussuosi appartamenti nella stessa strada. Ora il Tribunale ha disposto la confisca di un negozio, una villa, un box e un terreno, tutti a Baranzate, e di 26mila euro depositati su conto corrente intestato a Alfredo Lindley, 27enne di origini peruviane.A carico di Lindley, che è anche un abile truffatore, ci sono una lunga sfilza di procedimenti. Per questo i giudici della sezione misure di prevenzione, presieduti da Fabio Roia, vista la «manifesta sproporzione esistente tra l'investimento immobiliare» - la villetta di Baranzate - e la «modestissima situazione reddituale» dell'uomo, hanno deciso di confiscare i suoi beni.Il 28 agosto del 2009, Lindley, assieme ad altre persone, aveva portato via dalle abitazioni dei due calciatori, residenti a Milano, «una cassaforte contenente denaro contante per circa 15mila euro, gioielli e orologi del valore di 20mila, 28 orologi di pregio, gioielli e un computer portatile per un valore complessivo di un milione di euro». Il peruviano era stato arrestato nel 2009 per un furto a casa di Marialuisa Gavazzeni, vedova dello stilista Nicola Trussardi, per il quale è stato condannato nel 2010 a 2 anni e 4 mesi di carcere. La refurtiva era di circa 2 milioni di euro.