Angela CalzoniEasy Rider è il vostro film preferito? Non vi perdere una gara del Moto Mondiale? Milano nei prossimi giorni si trasformerà nel paradiso delle due ruote. Tanti nuovi modelli, con motori sempre più potenti e linee accattivanti, verranno presentate alla edizione 76 di Eicma, da oggi fino all'11 novembre (apertura al pubblico da giovedì) alla Fiera di Rho Pero: 1200 espositori di 42 Paesi, distribuiti in sei padiglioni, con aree esterne dove sono state create piste per le gare e le prove. Ducati, Yamaha, Agusta, Husqvarna e tutti gli altri grandi nomi del settore hanno in serbo sorprese in grado di fra sognare gli appassionati centauri. E non solo. Spazio anche alle moto elettriche: molte case, tra cui la Piaggio che presenta una nuova Vespa, sbarcano a Milano con modelli a emissioni zero.La festa, anche quest'anno, non sarà circoscritta a Rho. Milano è pronta a mettersi in pista con Ride Mood, un ricco palinsesto di eventi collaterali per vivere l'emozione di Eicma 24 ore al giorno. Molte sono le zone che hanno risposto con grande entusiasmo alla chiamata. Il motoquartiere Isola, l'east side di Lambrate, il clubbing district di Garibaldi-Sempione, la zona più creativa e alla moda di Porta Venezia e il rebelot dei Navigli e della Darsena. Al centro della mappa, anche quest'anno La Rinascente, luogo iconico e simbolo della città meneghina, che presenta il Love to Ride.Durante Ride Mood c'è spazio per la cultura, che viaggia dalle leggende sulla Lambretta al cabaret, dai manifesti pubblicitari d'epoca all'arte contemporanea. Anche la moda e il lifestyle hanno la propria parte, con la presentazione di collezioni di abbigliamento, gioielli e accessori per i bikers fino ad arrivare al mondo dei tattoo.riproduzione riservata ®