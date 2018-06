Angela Calzoni È stato condannato a 16 anni e 9 mesi di carcere Lucasz Herba,

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniÈ stato condannato a 16 anni e 9 mesi di carcere Lucasz Herba, il polacco che nel luglio scorso ha rapito al modella inglese Chloe Ayling con l'aiuto del fratello Michal Konrad, che presto verrà estradato da Birmigham, in Inghilterra, dove i due uomini abitavano. La 20enne, tenuta segregata tra l'11 e il 17 luglio in un appartamento a Milano e poi in una baita nel Torinese, era stata minacciata secondo il pm Paolo Storari di essere messa all'asta e venduta sul deep web. Herba aveva anche chiesto al manager e ai familiari della giovane un riscatto di 300mila dollari, che poi era sceso a 50mila. Alla fine aveva accompagnato al ragazza al consolato inglese e l'aveva lasciata andare.Il pm Storari, che ha sollecitato una condanna a 16 anni e 8 mesi, ha sottolineato che la ragazza «poteva morire» se semplicemente fosse stata allergica alla ketamina, sostanza con cui l'aggressore l'aveva stordita. Lo stesso pm, però, ha chiesto di concedere all'imputato l'attenuante della lieve entità del fatto (le pene per il sequestro arrivano fino a 30 anni). Il polacco, invece, davanti alla Corte d'Assise ha ribadito che era innamorato di Chloe, che in realtà era d'accordo con lui e voleva «uno scandalo per fare soldi». Herba si sarebbe «inguaiato per amore». «Era evidente che Chloe aveva bisogno di un aiuto ha detto - perché era senza soldi, io ero diventato suo amico e ne ero innamorato, ho fatto di tutto per aiutarla». «Spero che mi ringrazierà e ripagherà il mio sentimento», ha spiegato ancora il 30enn polacco che però si è anche scusato con lei. «Se si è sentita costretta mi dispiace molto, ma le cose non sono andate come lei dice» ha concluso.L'avvocato Katia Kolakowska, legale di Herba, ha sostenuto invece che la «storia molto fantasiosa» raccontata dalla modella agli inquirenti potrebbe essere stata «ispirata a un film che era appena uscito nelle sale: racconta «proprio la vicenda di una modella rapita dal suo agente per renderla famosa». Il difensore, infatti, ha chiesto alla Corte d'Assise di assolvere Herba «perché il fatto non sussiste», perché si sarebbe trattato solo di «un sequestro simulato e la ragazza era d'accordo, tanto che avrebbe avuto più volte la possibilità di scappare e non l'ha fatto». Una versione che però non ha convinto i giudici.riproduzione riservata ®