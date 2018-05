Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniÈ cognato di Natale Alvaro, boss dell'omonima cosca della ndrangheta di Sinopoli. Faceva affari con il clan dei Casamonica, ma era legato all'imprenditore barese Giampaolo Tarantini, finito a processo per aver portato escort a casa di Berlusconi. Conosceva bene anche l'editore dell'Avanti Valter Lavitola. È questo l'ambiente in cui si muoveva Bruno Crea, 61 anni, calabrese da anni residente a Milano, dove si era specializzato nel riciclaggio di denaro sporco.Nel blitz condotto dalle Fiamme Gialle, al termine di un'indagine della Dda, sono state arrestate in tutto otto persone, tra italiani e romeni, accusati di associazione per delinquere finalizzata ad una serie di reati tributari, ritenuti gli ideatori di un sistema che ha permesso di evadere le tasse con un giro di false fatture da oltre 19 milioni di euro.In tutto la banda avrebbe incamerato 8,6 milioni di euro, poi reinvestiti in attività anche lecite tra Italia e Romania. Sequestrato anche il Pirelli 9, bar a pochi passi dalla Stazione Centrale. Tra i progetti del gruppo, c'era anche quello di aprire un impianto di smaltimento illegale di rifiuti a Lazzate, in Brianza.