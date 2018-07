Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniÈ arrivata dopo mesi di attesa la riunione dei due filoni del procedimento Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi e di altri 27 tra olgettine e ospiti delle cene eleganti ad Arcore. Per l'accusa sarebbero stati pagati proprio per non rivelare ai magistrati quello che realmente accadeva in quelle serate con il Cavaliere e i suoi amici.Il processo principale si era aperto nella primavera del 2017 ma di fatto aveva subito una serie di battute d'arresto per attendere proprio la fine dell'udienza preliminare della seconda tranche, che riguardava il Cavaliere e quattro olgettine che hanno ricevuto pagamenti fino all'autunno del 2016, in tempi più recenti rispetto alle altre ragazze che frequentavano Villa San Martino.Il dibattimento si è aperto ed è stato subito rinviato al 24 settembre, perché le difese, tra cui quella dell'ex premier, hanno chiesto e ottenuto un termine per preparare la discussione sulle parti civili. «Il rinvio di oggi è scandaloso, questo processo non parte mai, o è incompetenza o c'è qualcosa che non va, qualcosa sotto, e quindi voglio chiedere al ministro Bonafede e ai due vicepremier Salvini e Di Maio di intervenire, perché noi siamo qua per chiedere giustizia e abbiamo respinto tanti tentativi di corruzione»: è la dura reazione di Imane Fadil, una delle ragazze che si sono costituite parte civile e testimone chiave dell'accusa nei processi del Rubygate. La modella marocchina ha raccontato che le cene, definite eleganti, erano ben altro. «In quella casa ha spiegato accadevano oscenità continue. Era una sorta di setta, fatta di sole donne, decine e decine di femmine complici».riproduzione riservata ®