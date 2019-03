Angela Calzoni

Due anni di carcere. È questa la condanna sollecitata dal pm Giovanni Polizzi per il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia. Il politico leghista è imputato per turbativa d'asta, in qualità di ex assessore lombardo all'Economia, per una gara da 11 milioni di euro assegnata nel 2014 per il servizio di trasporto di persone dializzate. Garavaglia si sarebbe messo d'accordo con l'allora vicepresidente della Regione Mario Mantovani per aggiustare quella gara a favore della Croce Azzurra Ticinia, che opera a Arconate, il paese di cui Mantovani è stato a lungo sindaco. Per l'ex numero due del Pirellone il pm ha chiesto 7 anni anni e 6 mesi.

Mantovani, presente a tutte le udienze del processo, era stato arrestato nell'ottobre 2015 per corruzione, concussione e turbativa d'asta. Tra le varie imputazioni, a Mantovani viene contestato di avere avuto l'architetto Gianluca Parotti «a sua esclusiva disposizione»: gli avrebbe fatto ottenere incarichi pubblici in cambio di lavori gratuiti su alcuni immobili di proprietà della sua famiglia. In più, sempre secondo l'accusa, dal 2012 al 2014 avrebbe abusato dei suoi ruoli istituzionali per fare «decise pressioni» con lo scopo di fare reintegrare nel suo incarico di funzionario al Provveditorato opere pubbliche della Lombardia, Angelo Bianchi, anche lui arrestato all'epoca, assieme al collaboratore di Mantovani, Giacomo Di Capua. Per loro e per altri imputati il pm ha chiesto condanne che vanno fino a 4 anni di carcere.

Mantovani ha reagito con composta indignazione e ha definito «false e grottesche» tutte le accuse. «Il nostro processo ormai tutti lo chiamano il processo alle persone per bene ha aggiunto - questo purtroppo fa male, perché sono convinto che se tutti avessero detto al verità, a partire dal pubblico ministero che ha raccontato una serie di non verità, non saremmo arrivati a questo punto». Si tornerà in aula il 3 aprile e la parola passerà alle difese.

