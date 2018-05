Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Diciotto anni carcere. La corte d'Appello ha confermato la condanna per killer dell'ora dell'aperitivo, Jeison Elias Moni Ozuna. Il 12 novembre del 2016, alle 19, quando corso Buenos Aires e piazzale Loreto erano pieni di gente, il 26enne dominicano aveva sparato due colpi di pistola al connazionale Antonio Rafael Ramirez per un debito di droga. Con Ozuna c'era un altro uomo armato di coltello, che aveva finito Ramirez, dato che l'arma Ozuna si era inceppata.Ozuna e il complice, che era la mente dell'agguato e che è sfuggito all'arresto, hanno scovato Ramirez da un barbiere di via Padova, lo hanno rincorso per alcune decine di metri, poi lo hanno raggiunto e ucciso in mezzo alla gente. Una sequenza degna di Pulp Fiction che aveva riacceso le polemiche sul tema della sicurezza in città.Ieri i giudici di secondo grado, accogliendo la richiesta del sostituto pg Massimo Gaballo, hanno confermato la sentenza emessa lo scorso novembre in abbreviato dal gup Stefania Donadeo. Il pm Piero Basilone, titolare dell'inchiesta, in primo grado aveva chiesto di ridurre la pena da 30 a 17 anni e 4 mesi in segno di apprezzamento per la collaborazione del 26enne, che un mese dopo essere stato fermato in Toscana aveva ammesso la sua responsabilità per l'omicidio.