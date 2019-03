Angela Calzoni

Condanne pesanti, che vanno da 2 anni e 11 mesi fino a 5 anni e 8 mesi. Le hanno chieste il procuratore aggiunto Letizia Mannella e i pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri per cinque ultrà di Inter e Varese accusati di aver preso parte ai tafferugli con i tifosi del Napoli la sera del 26 dicembre all'esterno dello stadio di San Siro. Scontri durante i quali il capo ultrà del Varese Daniele Belardinelli è stato travolto da una o due auto ed è morto qualche ora dopo in ospedale.

La pena più pesante - 5 anni, 8 mesi e 10 giorni - è stata sollecitata per Nino Ciccarelli, storico capo dei Viking, che per questa vicenda ha anche avuto un Daspo e per 8 anni dovrà stare lontano dagli stadi. Tre anni 8 mesi e 20 giorni sono stati chiesti, invece, per un altro habitué della curva, Marco Piovella, detto il Rosso.

Ricostruire che cosa sia successo la sera di Santo Stefano all'angolo tra via Novara e via Fratelli Zoia non è facile. A ricostruire la maxi rissa hanno provato i pm e il gip Guido Salvini, che ha firmato le ordinanze di custodia cautelare, anche con l'aiuto di un altro tifoso interista, il 21enne Luca Da Ros, che ha collaborato con gli inquirenti e ha ottenuto i domiciliari. Il ragazzo «ha ripreso a studiare, sta cercando di ripartire con la sua vita e non ha paura, lui ha ammesso le sue responsabilità ma le sue dichiarazioni non sono state determinanti per le imputazioni degli altri», ha spiegato il suo avvocato, Alberto Tucci, che con la procura ha raggiunto un accordo per patteggiare una pena di 1 anno e 10 mesi. Il via libera del gup De Marchi dovrebbe arrivare nel corso dell'udienza del 21 marzo.

Il 20 marzo, invece, si tornerà in aula per la sentenza che riguarda altri 5 tifosi arrestati, tutti ancora in carcere, che hanno scelto il rito abbreviato. Oltre a Cicarelli e Piovella, i pm hanno chiesto 4 anni 4 mesi e 20 giorni per Alessandro Martinoli, capo ultrà del Varese e amico fraterno di Belardinelli, e 2 anni, 11 mesi e 10 giorni per Francesco Baj e Simone Tria. «Sono pene eccessive e sproporzionate» è stato il commento degli avvocati Mirko Perlino, Antonio Radaelli e Omar Gaafar, al termine dell'udienza. Nel frattempo proseguono le indagini per la morte di Belardinelli, per la quale sono indagate una trentina di persone.

