Angela CalzoniAveva preso una laurea a pieni voti in economia politica in Bocconi, dove aveva frequentato anche un master. Nonostante gli studi prestigiosi non aveva trovato un lavoro regolare e era già stato espulso dall'Italia nel 2016. Questo però non ha impedito a un 26enne albanese di tornare a Milano, dove aveva affittato casa e faceva la bella vita. Oltre all'università, frequentava anche palestre, locali, ristoranti alla moda e circoli esclusivi. Chi lo incontrava a party e eventi di certo non poteva immaginare che in realtà fosse un ladro.Le spese per quella vita brillante, il 26enne le copriva, da quanto hanno scoperto gli agenti del commissariato Greco Turro, facendo furti in appartamento in tutta la Lombardia. Abbastanza per essere arrestato dalla polizia per ricettazione e per essere rientrato in Italia senza permesso e per finire in carcere a San Vittore.I poliziotti si sono imbattuti nel ladro laureato durante un controllo su alcune auto sospette. Quando poi gli agenti hanno perquisito la sua casa di viale Sarca e il box in viale Sondrio che lo studente utilizzava, hanno trovato ben 4000 euro in contanti e numerosi oggetti di valore. Nascosti in casa e in garage c'erano anche diverse banconote di altri Paesi, orologi di marca, quadri antichi e d'autore, argenteria, tra cui anche un calice in argento cesellato, gioielli in oro e pietre preziose. Oggetti che sarebbero stati rubati tra 28 luglio, il 26 e 31 agosto in due appartamenti di viale Fulvio Testi e in una chiesa in provincia di Bergamo. I proprietari sono stati invitati in commissariato per la restituzione della refurtiva.riproduzione riservata ®