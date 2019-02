Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniAveva agganciato in rete una bambina all'epoca 12enne e l'aveva convinta a compiere atti di autolesionismo - come incidersi gli avambracci con una lametta - e a inviarle le foto della prova superata via Facebook e Instagram. Ora una ragazza milanese di 23 anni è stata rinviata a giudizio dal gip Anna Magelli: il prossimo 16 aprile inizierà il primo processo in Italia che mette alla sbarra il Blue Whale Challenge, la Balena Blu, di cui il caso milanese è finora l'unico documentato nel nostro Paese.Il gioco, nato in Russia, prevede 50 prove definite «di coraggio», da documentare con foto e video da mandare al curatore che si annida in rete. La prima tappa sono i tagli sulle braccia, poi si arriva a sfide come camminare sulle linee ferroviarie ad alta velocità, stare in bilico su cornicioni, attraversare di notte strade e autostrade molto trafficate. E alla fine arriva il suicidio. È questa la trappola in cui era caduta anche la ragazzina, oggi 14enne, originaria di Bari, e che ha come obiettivo quello di trascinare chi accetta la sfida in una pericolosa spirale di autolesionismo. La bambina La 23enne, che minacciava anche la sua vittima di morte, dovrà rispondere di atti persecutori e violenza privata aggravati. Dai capi d'accusa è scomparsa l'istigazione al suicidio, lasciando spazio a violenza privata e stalking. Nelle chat della ragazzina gli inquirenti hanno trovato foto e minacce di morte, annotate anche sul diario scolastico. Fortunatamente le amiche hanno allertato in tempo la polizia.Sul tavolo del pm Cristian Barilli - dopo che tv e giornali avevano lanciato l'allarme sulla Blue Whale e che un servizio delle Iene aveva raccontato la storia di un'adolescente che si era tolta la vita lanciandosi da un palazzo - erano arrivate decine di segnalazioni di genitori e insegnanti. Fascicoli che, però, sono stati archiviati.riproduzione riservata ®