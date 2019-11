«Anelli intrecciati simbolo di unione»

Ferruccio Gattuso

Due anelli intrecciati, perché la rivalità c'è, ma la milanesità vince sempre. Non a caso il Derby di Milano è la partita più sicura nel calcio italiano d'alto livello, da molti anni. L'architetto Massimo Roj - che guida lo studio Sportium alleato nel progetto con lo studio Manica di David Manica - è certo che Milano avrà i suoi Anelli.

Com'è nato il progetto dello stadio?

«L'idea nasce da un brainstorming di molti mesi. Alla fine, la simbologia dell'unione attraverso gli anelli intrecciati ci è sembrata la migliore. Non solo: i due anelli riproducono il simbolo dell'Infinito, un otto rovesciato. È un messaggio di positività. Milano è una città che per tradizione sa guardare avanti».

Come muterà l'area di San Siro con il nuovo progetto da voi studiato?

«La conformazione dello stadio offrirà visibilità perfetta non solo del campo di gioco, ma delle coreografie sugli spalti. Da ogni punto. Sappiamo quanto conti nel calcio moderno l'aspetto spettacolare. Su pannelli esterni all'edificio appariranno i volti di sedicimila tifosi comuni, ottomila per squadra, e lo stadio si illuminerà di blu e rosso a seconda della squadra che vi giocherà. Fuori, nascerà un parco verde di 20 ettari, le stesse rampe dello stadio diventeranno un orto botanico. E poi manterremo il vecchio campo di San Siro che sarà a disposizione dei cittadini».

Quando i milanesi sapranno come sarà il nuovo stadio?

«Ora. Non ha senso aspettare oltre. Si decide tutto in Comune, però».

Perché la vostra proposta dovrebbe essere quella vincente?

«Per un motivo estetico e uno numerico: il primo è che il nostro progetto emerge dal territorio e lo rispetta. Il secondo è che tutti i sondaggi ci danno sopra il 60%. C'è di che essere ottimisti».

