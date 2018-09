Andrea, sequestrato il tetto della morte

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stata sequestrata dalla procura di Monza la parte di tetto del centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni, dove sabato notte Andrea Barone, 15 anni, è precipitato per 30 metri in un condotto di areazione, perdendo la vita. L'inchiesta per omicidio colposo, coordinata dal pm Carlo Cinque, dovrà ricostruire la dinamica del drammatico incidente e accertare eventuali responsabilità.Sono stati intanto fissati i funerali di Andrea: saranno celebrati sabato mattina alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di via Cusani a Cusano Milanino, dove il giovane abitava con la famiglia. Ha annunicato la propria partecipazione l'intera squadra del Bresso Calcio, dove Andrea giocava: «L'ultimo saluto al nostro capitano si terrà sabato mattina», ha pubblicato la squadra sul suo profilo facebook.«Vedrete chi era davvero mio figlio quel giorno, tutta la gente che gli voleva bene», ha dichiarato il padre del ragazzo, Alessandro Barone, distrutto e arrabbiato con chi, sempre in rete, ha definito suo figlio un amante degli sport estremi. L'ipotesi del gioco pericoloso per scattare un selfie ha perso quota: Andrea e i suoi amici erano saliti sul tetto per vedere dall'alto un concerto al Carroponte.