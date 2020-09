Andrea Monti (Lega): «Aggredito nella Milano di Giuseppe Sala»

Aggredito all'uscita del Pirellone, davanti alla Stazione Centrale e derubato dello smartphone, insegue il ladro costringendolo abbandonare il telefonino e a scappare. Vittima ieri il consigliere regionale lombardo Andrea Monti, vice capogruppo della Lega a Palazzo Pirelli, che lo ha raccontato su Fb con il titolo «Aggredito nella Milano di Sala». «Sono stato aggredito alle spalle da un uomo in bici, una delle tante risorse che popolano la Centrale. Mi ha sfilato con forza dalle mani il mio smartphone e ha tentato la fuga. Naturalmente non ha tenuto conto che un brianzolo incazzato a piedi va più veloce di un ladro in bici». Quindi la nota polemica: «A me è andata bene. Penso però a quante persone subiscono ogni giorno aggressioni come questa senza lieto fine. Dove siete anime belle di sinistra che dite accogliamoli tutti?».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 05:01

