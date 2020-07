Andrea Mirò canta Gaber

Far finta di essere sani in forma di concerto. Da stasera al 1° agosto uno degli spettacoli più celebri di Giorgio Gaber e Sandro Luporini è a Palazzo Sormani, nell'ambito della Rassegna all'imbrunire. Protagonisti Andrea Mirò, Enrico Ballardini e Musica Da Ripostiglio per la regia e l'adattamento di Emilio Russo, direttore artistico del Teatro Menotti. Lo spettacolo, in versione da concetto per le regole post Covid, vuole rispondere alla domanda: quale è il limite, il confine tra un pazzo e un sano? I due artisti, Gaber e Luporini, già nel lontano 1973 affrontavano questo tema che viene riproposto da stasera. Brani dei monologhi e canzoni per riscoprire quel percorso narrativo che metteva in primo piano i temi universali del disagio sociale e generazionale.

Da stasera fino al 1° agosto. Palazzo Sormani. Corso di Porta Vittoria, 6. ore 19.30. Biglietti 15/10 euro.

Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 05:01

