André Silva, vuoto a rendere il Siviglia non lo riscatterà

MILANO - André Silva torna al Milan. Il Siviglia non lo riscatterà, non pagherà i 38 milioni di euro pattuiti a inizio stagione. Il portoghese non ha convinto nemmeno il club andaluso che ha già fatto sapere che a giugno rispedirà al mittente il giocatore. Un ritorno che rischia di compromettere ulteriormente i piani di Leonardo già sotto pressione dall'Uefa per i conti che non tornano (si parla di un nuovo bilancio negativo di 80 milioni). Nessuna rete in Europa League come in Supercoppa di Spagna, due in coppa del Re e nove (mal distribuite) in tutta la Liga. L'ultima rete risale a fine gennaio in un devastante 5-0 al Levante. Poco per valere così tanto. Intanto Leonardo sta studiando il modo di anticipare le mosse di City e Liverpool per portare al Milan l'esterno del Gremio, Everton, valutato 40 milioni. (L.Ucc.)

