Andiamo in carovana con gli amici asinelli

Simona Romanò

Un'allegra carovana di bambini in groppa agli asini dagli occhioni dolci, lunghe orecchie da accarezzare e dal pelo lucente.

Sono gli asinelli della cooperativa A passo d'asino che tengono compagnia ai piccoli nei weekend di giugno (domenica, 23 e 30 giugno e sabato 15 e 22 giugno) all'aria aperta. È proprio il caso di dirlo: giornate con un asinello per amico al Parco Nord. I bimbi prendono confidenza con i mansueti animali, ai quali sarà facile affezionarsi: imparano a dargli da mangiare, strigliargli, salire in sella. Due le proposte: alle 10.30 si inizia con i giochi campestri, per poi proseguire con una passeggiata a dorso d'asino. Tutti in fila indiana alla scoperta dei sentieri del Parco. Oppure alle 11.30, alle 15.30 e alle 17 partono le escursioni nel Parco, con un momento di relax per ascoltare le fiabe di Racconti in valigia. Non manca l'appuntamento serale Ragliare alla Luna: è una magica camminata notturna tra poesia e natura in compagnia degli asinelli. Come essere in montagna, lontani da auto e confusione. Fra un'attività e l'altra i bimbi si gustano il meritato riposo all'ombra della Cascina Centro Parco dove si fa merenda.

Ingresso da via Clerici 150; prenotazioni: segreteria@apassodasino.org; 393 9038067; info www.apassodasino.org.

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA