Andiamo a bere un caffè in biblioteca?

Rivoluzione alla Sormani, la principale biblioteca cittadina con il piano di riallestimento voluto dal Comune. Nuovi servizi, un caffè letterario e una nuova sala polifunzionale per conferenze al posto della Sala del Grechetto che diventerà spazio museale grazie al rientro del Ciclo di Orfeo restaurato.

Al piano terra del palazzo ci sarà un'ampia vetrina a scaffale aperta, dove gli utenti potranno scegliere cosa leggere o farsi prestare scegliendo tra 8.000 libri, cd, dvd. Nascerà un caffè letterario, una nuova sezione dedicata a famiglie, bambini e ragazzi, che conterrà la biblioteca di Gianna e Roberto Denti, storici fondatori della libreria per ragazzi aperta nel 1972, donata dagli eredi al Comune, laboratori per l'alfabetizzazione tecnologica, una sezione musica e spettacolo completamente rinnovata. Tutte le funzioni legate alla consultazione, allo studio e all'approfondimento saranno invece concentrate e riorganizzate al primo piano della Sormani. All'affidamento della fornitura e posa in opera e dei lavori, per un totale a base d'asta di 1 milione e 150mila euro, il Comune provvede attraverso gara ad evidenza pubblica in unico lotto.

