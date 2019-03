Anderson spinge la Lazio: «È da Champions»

Enrico Sarzanini

ROMA - «Tiferò sempre per la Lazio». Passato in estate al West Ham, Felipe Anderson non dimentica i cinque intensi anni vissuti con la maglia biancoceleste: «Impossibile farlo racconta in esclusiva a Lazio Press - e sono in contatto con i miei ex compagni». Il brasiliano è certo che alla fine i biancocelesti andranno in Champions: «Ci spero davvero tanto anche quando c'ero io ci abbiamo provato e sarei felicissimo se ci riuscissero quest'anno». Con la maglia del West Ham ha ritrovato quella del Brasile ed ha attirato le attenzioni del Real Madrid: «Ma non sono stato contattato nessuno. Penso solo al West Ham. Sono felice dell'inizio avuto in Premier. Avremmo potuto fare meglio ma siamo felici e stiamo lavorando per crescere ancora». Un pensiero va anche al ritorno in Nazionale: «Adesso ho più fiducia nel mio talento, ho imparato molto dal mio rendimento a corrente alternata: nelle difficoltà si cresce e ora sono felice del mio momento».

Intanto, sul fronte squadra, la Lazio ha ritrovato il giusto equilibrio, le prestazioni positive nelle ultime giornate hanno portato entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi. Tra i grandi protagonisti, c'è sicuramente Lucas Leiva. Il brasiliano non si risparmia mai, gestisce il centrocampo biancoceleste con la calma e l'esperienza di chi ne ha vissute tante. Quantità e qualità, il numero 6 sta scalando un'altra classifica a livello europeo: infatti, è il quinto miglior interditore nei cinque campionati più importanti. Leiva ha registrato una media di contrasti vinti per partita pari a 3,8. Prima di lui, ci sono Gueye, Sangarè, Otavio e Wan-Bissaka.

