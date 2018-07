Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Anderson.Paak è una promessa della black music. Stasera il cantante californiano arriva sul palco del Carroponte per l'unica data italiana con i suo stile a base di rime rap.Ma non è solo un cantante hip hop, perché nel suo poliedrico talento anche come batterista, cantautore e produttore, rientrano anche passioni per tutta la musica black degli anni Sessanta e Settanta.A Sesto san Giovanni arriva accompagnato dai suoi The Free Nationals, con un repertorio che spazia tra i generi con estrema facilità: dal funk al soul, dall'hip hop all'R&B. Nel set di stasera non mancheranno inoltre le canzoni inediti che pubblicherà a breve con il suo nuovo disco e il meglio della sua carriera, condensato nell'album Venice de 2014 e nel cd Malibu del 2016. Con quest'ultimo Brandon Paak Anderson si è guadagnato anche le nominations ai Grammy, i più importanti primi musicali al mondo, per la categoria Best Urban Contemprary Album e Best New Artist. In apertura Willie Peyote e Frank Sativa.(M.Lev.)riproduzione riservata ®