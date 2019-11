Ancora una bomboletta di spray urticante in una scuola, ancora studenti finiti in ospedale intossicati. L'ultimo episodio è avvenuto ieri mattina in un'aula della succursale del liceo artistico Nanni Valentini a Monza, in via Magenta. Secondo quanto ricostruito, uno studente di quarta liceo ha spruzzato lo spray al peperoncino forse per errore mentre lo mostrava ai compagni nei corridoi. La sua versione è di una perdita accidentale della valvola.

Quattro studentesse, due diciottenni e due sedicenni, investite dallo spruzzo, hanno avvertito bruciore ad occhi e gola. Sono state soccorse e trasportate per precauzione in pronto soccorso in codice verde. Tutte e quattro sono state fortunatamente dimesse senza alcun giorno di prognosi. Sull'episodio indagano i carabinieri, che hanno sequestrato lo spray.

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

