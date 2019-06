Ancora un sequestro per Francesco Manno, il 57enne ritenuto ai vertici della locale di Pioltello condannato nel maxi processo di ndrangheta Infinito per associazione mafiosa e attualmente detenuto nel carcere di Opera per un cumulo pene di 13 anni e sei mesi.

La divisione Anticrimine della polizia aveva già disposto un sequestro di beni per un milione di euro il 22 marzo scorso. Ieri è arrivata la nuova batosta firmata dal tribunale milanese. Gli hanno portato via una villa di otto stanze per un totale di oltre 200 metri quadrati, un appartamento di 7 vani con terrazzo e box auto, un asilo, una tavola calda e un bar, tutto a Pioltello. Il tesoretto (compresa la prima tranche di marzo) è stato quantificato in 3 milioni di euro. «Le indagini patrimoniali che abbiamo condotto sui beni di Manno hanno evidenziato una sproporzione evidente tra quanto posseduto e quanto dichiarato - ha spiegato Alessandra Simone, a capo della divisione Anticrimine - ufficialmente il guadagno era dovuto a un'azienda nel campo del movimento terra ma, secondo quanto emerso dai nostri approfondimenti e riconosciuto dalla procura, era conseguenza dell'attività criminale».

Il curriculum di Manno parte dal 1989, quando viene condannato a un anno e 10 mesi per spaccio. Nello stesso anno acquista il suo primo immobile. Nel 1994 è assolto dall'accusa di associazione mafiosa nonostante il tribunale di Reggio Calabria riconosca il suo profilo criminale. Da quel momento fino al 2014, commette reati contabili. Poi nel 2014 la corte d'Appello lo condanna a 9 anni per associazione mafiosa e nel 2016 gli arriva un cumulo pene per un totale di oltre 13 anni. «Persone a lui vicino ci hanno confermato che questi beni sono stati comprati attraverso famigliari e prestanome - ha continuato Simone - questo intervento è un durissimo colpo per Manno».(S.Gar.)

Giovedì 6 Giugno 2019

