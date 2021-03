Ancora un breve periodo di ricovero per Silvio Berlusconi, dopo quello a gennaio al Principato di Monaco. È stato tre giorni al San Raffaele per un «monitoraggio clinico di routine» e ieri dimesso. Ma questo gli ha impedito di essere in aula per il Ruby ter che si sta celebrando in Fiera, anche se non ha chiesto legittimo impedimento. Del suo ricovero si è saputo solo ieri in aula dal suo legale Federico Cecconi. Il dibattimento vede imputato il leader di FI e altre 28 persone, tra cui diverse olgettine per reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Al centro i presunti versamenti per milioni di euro dall'ex premier alle ragazze ospiti alle serate del bunga-bunga e ad altri testi, affinché confermassero, secondo l'accusa, la versione delle «cene eleganti». Ieri avrebbe dovuto essere ascoltato il ragioniere di fiducia Giuseppe Spinelli, che si occupava di far avere i soldi alle giovani, ma ha presentato un impedimento. In aula, però, si è saputo che una delle imputate, la showgirl Giovanna Rigato, è stata mandata a processo a Monza per tentata estorsione ai danni dell'ex premier. Nel 2016, su denuncia dello stesso Berlusconi, avrebbe cercato di farsi dare un milione di euro minacciandolo di rivelare dettagli sui media.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA