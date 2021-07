Ancora un argento e due bronzi ma ora l'oro azzurro è un tabù

Daniele Petroselli

Ancora una giornata con medaglie per l'Italia ai Giochi di Tokyo 2020, ma continua il digiuno con l'oro. A dare il via alle danze è stato il canottaggio, con il bronzo del 4 senza composto da Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo e Giuseppe Vicino, arrivato però col brivido dopo la positività al Covid rilevata a poche ore dalla gara di Bruno Rosetti (sostituito dal napoletano Di Costanzo, che avrebbe dovuto prendere parte alla semifinale del 2 senza). Un bronzo, dietro ad Australia e Romania, comunque polemico, con le accuse rivolte all'equipaggio inglese (poi quarto) che durante la rimonta azzurra ha invaso pericolosamente la corsia italiana. Medaglia di legno invece del quattro di coppia femminile nella gara vinta dalla Cina. Un altro bronzo è arrivato invece dal nuoto, con Federico Burdisso che nei 200 farfalla ha chiuso alle spalle dell'ungherese Milak e del giapponese Honda. La delusione in vasca arriva da Simona Quadarella, solo quinta nella finale dei 1500 stile libero, vinta dall'americana Ledecky. Grande impresa invece della sciabola maschile a squadre, che perde 45-26 contro la Corea del Sud ma conquista uno splendido argento. Per Aldo Montano è la quinta medaglia in cinque Olimpiadi (Berrè, Curatoli e Samele gli altri azzurri). Sfiora per soli due secondi il bronzo Filippo Ganna, che nella cronometro di ciclismo su strada è quinto. L'oro è andato allo sloveno Roglic, che ha chiuso davanti all'olandese Dumoulin e all'australiano Dennis. Ko onorevole dell'Italbasket contro l'Australia: 86-83 il risultato alla sirena finale, con gli azzurri che sabato dovranno vincere l'ultima sfida contro la Nigeria per accedere ai quarti di finale. Bene gli azzurri del volley, che battono il Giappone 3-1, mentre finisce il sogno nel tennis: fuori sia Camila Giorgi nei quarti (doppio 6-4 per l'ucraina Svitolina) sia Fabio Fognini negli ottavi (ko col russo Medvedev per 2-6, 6-3, 2-6).



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 05:01

