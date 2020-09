Ancora in discesa i numeri dei contagi da coronavirus in Regione, sempre con un alto numero di tamponi, anche se meno rispetto a martedì.

Sono 159 i nuovi casi positivi in Lombardia rilevati da 17.831 tamponi effettuati mercoledì, per una percentuale pari allo 0,89%. Dei 159 nuovi casi 18 sono debolmente positivi e 9 a seguito di test sierologico. Due le vittime, 152 le persone guarite o dimesse, 264 le persone ricoverate negli ospedali, una in più rispetto al giorno prima; mentre in terapia intensiva sono ricoverate 30 persone, una in più nelle ultime 24 ore. La provincia con più casi è Milano con 60, di cui 24 in città. I nuovi casi in provincia di Monza e Brianza sono 15, a Bergamo 4, a Brescia 14, a Como 2, a Cremona 2, a Lecco 2, a Lodi 14, a Mantova 10, a Pavia 6 e a Varese 13. Nessun nuovo caso, invece, è stato registrato a Sondrio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Settembre 2020, 05:01

