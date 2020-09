Ancora arresti di ndrangheta nel profondo Nord, stavolta nel Varesotto, dove la Dda e i carabinieri di Milano hanno colpito duramente la locale di Legnano-Lonate Pozzolo. Arrestate 11 persone con l'accusa di corruzione, estorsione, rapina, spaccio di droga, armi (tra cui chili di tutagex, un potente esplosivo), incendio doloso, minaccia aggravata, favoreggiamento personale. In manette, oltre ai reggenti, Giovanni Vicenzino, titolare di una agenzia investigativa e in passato collaboratore della procura di Busto Arsizio. Gli investigatori hanno accertato che ha fornito all'altro indagato Santo Cataldo Casoppero informazioni «in merito all'imminenza dei provvedimenti restrittivi eseguiti il 17 maggio 2017 dall'autorità di Busto Arsizio nei confronti di Danilo Rivolta, al tempo sindaco di Lonate Pozzolo, eletto grazie al sostegno politico della locale». Ha inoltre aiutato membri della cosca a bonificare le auto da microspie. Indagati anche ufficiali della polizia locale di Ferno e Lonate Pozzolo, oltre a un funzionario dell'Anas che chiede un escavatore in cambio della promessa di non interrompere il completamento di alcuni lavori. Nella lunga ordinanza del gip Alessandra Simion è ricostruita un'estorsione avvenuta a Malta a inizio anno da parte di un gruppo di indagati legati a Vincenzo Rispoli, storico capo della locale di Legnano - Lonate Pozzolo. (S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA