Anche la Fondazione Prada riapre da oggi i battenti ai visitatori. Gli spazi espositivi saranno aperti al pubblico dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 19. Il percorso di visita sarà costituito dalle tre mostre temporanee K, The Porcelain Room e Storytelling. Negli spazi interni ed esterni della fondazione - spiega una nota - saranno disposte tutte le misure igienico-sanitarie e di sicurezza necessarie. L'ingresso è contingentato e richiede l'acquisto del biglietto online. Non saranno visitabili i progetti permanenti. La programmazione del Cinema, le attività dell'Accademia dei bambini e le visite guidate rimangono temporaneamente sospese. Bar Luce e Ristorante Torre riaprono entrambi oggi e saranno attivi dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 19 per il Bar Luce e dalle 18 alle 23 per il Ristorante Torre. K, progetto che esplora l'universo letterario di Franz Kafka è estes fino al 25 ottobre. The Porcelain Room sulle porcellane cinesi e Storytelling, personale dell'artista Liu Ye, saranno prolungate fino al 10 gennaio 2021.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA