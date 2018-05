Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Anche il caffè ha il suo festival. Da domani a lunedì allo spazio Base di via Tortona si tiene il Milano Coffee Festival, primo evento nazionale dedicato alla bevanda più amata dagli italiani, di cui verranno svelati tutti i segreti.I visitatori verranno accompagnati in un viaggio ideale: dai Paesi produttori alle mille declinazioni di un bene ormai entrato nelle abitudini di consumo a tutte le latitudini. Ci saranno oltre quaranta torrefazioni presenti; nell'area educational si parlerà dell'arte del servire il caffè e di come consumarlo. Tra i tanti ospiti sarà presente anche Helena Oliviero, campionessa italiana di cup tasting, e anche Luigi Cavaglieri, campione italiano 2018 baristi. E con Luigi Lupi si parlerà di Latte Art, grazie alla quale il cappuccino diventa una vera opera d'arte. Ci sarà inoltre la possibilità di pertecipare a giochi e a degustazioni particolari. E nell'area talk scrittori e giornalisti si confronteranno ovviamente sul chicco e la sua bontà.Dal 19 al 21 maggio. Base, via Tortona, 54. Info al sito milanocoffeefestival.it. Ingresso libero.