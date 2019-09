Anche gli Euro 4 proibiti a Milano

Simona Romanò

Area B, secondo tempo. Parte il conto alla rovescia per il secondo step di divieti nella Milano no-diesel: dal 1° ottobre nella Ztl più grande d'Italia non possono più entrare né circolare - pena la multa di 80 euro - anche i diesel Euro 4.

Lo stop - da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 19,30 (festivi esclusi) - coinvolge, nella Citta Metropolitana, circa 84mila veicoli immatricolati tra il 2006 e il 2012. Nei prossimi giorni parte la campagna d'informazione con affissioni nelle strade, annunci su i mezzi pubblici, locandine in metrò. «Non vogliamo cogliere nessuno di sorpresa - spiega l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - manteniamo l'abitudine, che sta dando buoni risultati nel limitare le multe, di mandare via posta, senza far scattare la sanzione, una lettera di avviso ai cittadini che sono entrati in Area B la prima volta sebbene non potessero farlo».

La Ztl va avanti. Il provvedimento no diesel, nato lo scorso 25 febbraio con l'accensione delle prime 16 telecamere, incaricate allora di sanzionare i diesel Euro 0,1,2,3 (circa 320mila mezzi), ora prevede il blocco dei diesel Euro 4. Poi, dal 1° ottobre 2024 degli Euro 5 e dal 1° ottobre 2025 degli Euro 6. Un programma che il Comune intende rispettare: è già iniziato anche l'iter per installare altre 73 telecamere in altrettanti varchi, da attivare entro fine anno. Ed entro fine 2020 arriveranno le ultime 96 per giungere, in tutto, a quota 185. «Andiamo avanti perché Area B migliora davvero la qualità dell'aria, facendo diminuire i mezzi più inquinanti», prosegue Granelli. Secondo gli studi di Palazzo Marino, Area B porterà una riduzione del 14% di polveri sottili da quest'anno. I dati reali però arriveranno solo in autunno.

Intanto, i cittadini provvedono e rottamano i diesel usufruendo dei contributi (fino a duemila euro) del Comune che ha aperto un bando per chi ha un Isee fino a 28mila euro e vuole acquistare una macchina più ecologica, una bici, uno scooter elettrico o un abbonamento annuale di Atm scontato del 70%. «Abbiamo evaso, in due mesi, più di 100 richieste di milanesi che hanno già ricevuto il contributo», precisa Granelli.

Lunedì 23 Settembre 2019, 05:01

