Anche Gardaland ha il suo Oktoberfest. Dal 15 al 30 settembre si sbarca in Bavaria: delizie culinarie per vivere l'allegria di una delle feste più amate d'Europa senza rinunciare all'adrenalina delle attrazioni del Parco. Per sedici giorni il Parco si trasforma con addobbi, tematizzazioni scenografiche come 2.200 fusti di birra e giganteschi boccali alti oltre 5 metri che decoreranno le vie del Parco insieme a svolazzanti bandiere e colorati drappi. Il cuore pulsante è la piazza Valle dei Re: mille posti e un'infilata di delizie tipiche. Dallo speck ai bretzel bavaresi con grana e cetriolini, dallo stinco di maiale alla salsiccia di Norimberga e ai fusi di pollo, dai crauti alle patatine fritte. Immancabile, la birra, ovviamente. Le animazioni a tema cominciano dall'apertura dei cancelli (ore 09.55): 8 ballerini in costumi bavaresi fanno accoglienza. E poi la Kapuziner Bier Band a suonare e il simpatico Prezzemolo per farsi fotografare. Coinvolti i social: food blogger italiane avranno modo di gustare i piatti tipici bavaresi e condividerli con tutti i loro follower a suon di post e stories.Info e prenotazioni online www.gardalandadventurehotel.it. (S.Rom.)riproduzione riservata ®