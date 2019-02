Anche cani e gatti si curano con la marijuana terapeutica

Michele Mazzeo

Dopo la cannabis light per gli esseri umani, ecco che arriva la marijuana ad uso terapeutico per cani e gatti. Lo sballo alla Bob Marley e le treccine resta in questo caso non centrano: gli animali da compagnia con problemi di stress, ansia o troppa aggressività potranno rilassarsi grazie alla canapa senza principio attivo. La cannabis ad esempio pare particolarmente indicata per i cani che soffrono di epilessia.

Ad introdurre la novità nel Belpaese ci ha pensato l'azienda milanese JustMary, il primo delivery in Italia di cannabis legale, ganja e marijuana light. Sul proprio sito (www.justMary.fun), oltre ai prodotti ormai classici in vendita dei negozi di cannabis, offre anche la possibilità di acquistare e ricevere a domicilio in meno di un'ora due oli a base di cannabis studiati appositamente per aiutare i nostri animali domestici. Oli che vengono somministrati ad uso terapeutico per alcune patologie, quali artrosi, deficit cognitivi e malattie neurologiche, e nei casi in cui gli animali non abbiano risposto in modo adeguato alle cure farmacologiche normalmente impiegate.

Spiega Matteo Moretti, ceo di JustMary: «L'olio alla cannabis interagisce con il sistema endocannabinoide di cani e felini, sistema che influenza notevolmente il corretto funzionamento fisiologico, e che svolge un ruolo in altri sistemi essenziali per l'organismo».

