Ancelotti ordina: Napoli in ritiro

Massimo Sarti

MILANO - Questa volta è stato Carlo Ancelotti a volerlo: da domani Napoli in ritiro per preparare la trasferta di sabato pomeriggio a Udine, nella quale il tecnico di Reggiolo spera di ritrovare quella vittoria che manca ai partenopei dallo scorso 19 ottobre (in casa contro il Verona) e da 8 gare ufficiali tra campionato e Champions League.

Ecco il risultato del confronto svoltosi ieri con la squadra azzurra dopo la sconfitta del San Paolo con il Bologna. Un ritiro «stabilito» da Ancelotti: lo ha esplicitato lo stesso Napoli nella breve nota pubblicata dal sito ufficiale della società. E pensare che l'allenatore emiliano si era detto non d'accordo con il medesimo provvedimento, sancito da Aurelio De Laurentiis in seguito allo stop interno con la Roma. Parole del 4 novembre, alla vigilia del match interno di Champions pareggiato con il Salisburgo. Dopo il quale ci sarebbe stato l'ammutinamento dello spogliatoio contro la decisione del presidente. Vicenda che ancora si trascina tra missive, carte bollate e richieste di multe e che tutto ha fatto tranne che rasserenare l'ambiente in questo ormai lungo periodo di vacche magre sul campo.

Una curiosità: pure l'Udinese, reduce dalla scoppola dell'Olimpico con la Lazio, ha deciso il ritiro per i giocatori di Luca Gotti, iniziato già ieri sera in vista del match di domani in Coppa Italia con il Bologna.

Altra squadra che non se la passa bene (tenue eufemismo) è il Brescia, che ha richiamato ufficialmente in panchina Eugenio Corini. L'interregno di Fabio Grosso è durato appena tre giornate, con altrettante battute d'arresto, dieci gol al passivo e nessuno all'attivo.

Ieri pomeriggio si è svolto un «lungo incontro chiarificatore» tra lo stesso Corini, i dirigenti e soprattutto il presidente Massimo Cellino, per ricomporre le ruggini dell'esonero di un mese fa. Le Rondinelle, ultime in graduatoria con una partita da recuperare, hanno perso otto delle ultime nove gare e domenica pomeriggio saranno attese dallo spareggio salvezza di Ferrara con la Spal.

riproduzione riservata ®

Martedì 3 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA