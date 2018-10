Ancelotti: «Napoli, serve la partita perfetta»

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Difficile, anzi difficilissima. Con il Liverpool la strada del Napoli in Champions si fa in salita. Dopo il pareggio con la Stella Rossa a Belgrado, gli azzurri devono vincere stasera al San Paolo (alle 21, diretta tv su Rai 1 e Sky Sport) per restare in corsa. «Abbiamo tanta fiducia per la partita con gli inglesi. Sappiamo quello che dobbiamo fare e lo faremo», dice Ancelotti, sfidando Klopp. «Dobbiamo ripartire - aggiunge - dalla prima mezz'ora di sabato scorso con la Juve, anche se con gli inglesi l'aspetto psicologico sarà diverso. Giochiamo in casa e sappiamo che aiuto ci possono dare i tifosi».La sfida è contro la finalista di Champions dello scorso anno e una delle formazioni più forti d'Europa. «Giocheranno ad alta intensità e dovremo farlo anche noi. Il risultato sarà determinato dalla capacità che avremo di imporre la nostra strategia sulla partita, anche se sarà difficile».Il designatore Uefa ha affidato la gara all'ungherese Kassai. «Quest'arbitro mi ricorda un precedente nefasto per la mia ex squadra. Sono sorpreso da questa designazione». Il precedente tra Ancelotti e Kassai riguarda una partita di Champions della stagione 2016-2017, la sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid. Fu espulso Vidal per doppia ammonizione (il secondo giallo assegnato per un fallo inesistente) e furono convalidati due gol in fuorigioco di Cristiano Ronaldo ai supplementari. Speriamo stasera sia un'altra storia.