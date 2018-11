Ancelotti duro: «In Italia troppe offese, le gare vanno sospese»

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Il campionato si aggrappa a Carlo Ancelotti nella speranza di evitare un altro monologo della Juventus. Con le unghie e con i denti il Napoli è rimasto a -6 dalla capolista vincendo sabato in rimonta (2-1) sul Genoa nel pantano a Marassi, godendo poi del crollo dell'Inter a Bergamo con l'Atalanta per restare da solo il meno distante dalla Signora.I partenopei, dopo 12 giornate dello scorso campionato, erano in testa con 4 punti in più rispetto ai 28 racimolati ora, ma attorno a Carletto c'è un clima sempre più positivo, non solo per il salto di qualità che il Napoli sta facendo in Europa in un girone difficilissimo di Champions League.Intanto Ancelotti da Coverciano, a margine della consegna della Panchina d'oro 2017-18 (con il suo predecessore Maurizio Sarri giunto secondo dietro, neanche a dirlo, a Massimiliano Allegri) è tornato su quanto detto venerdì a proposito degli insulti ricevuti mercoledì a Torino da José Mourinho in Juventus-Manchester, per ribadire una propria convinzione: «Si sospendono le partite per pioggia. Si può fare anche se si insulta. In Italia, a livello di cultura, siamo ancora indietro: nel calcio la maleducazione non deve più entrare. Maleducazione che non c'è nella rivalità, pur forte, tra Barcellona e Real Madrid. Poi in Inghilterra è pressoché impossibile sentire insulti negli stadi».riproduzione riservata ®