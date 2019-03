Anastasio, rapper alla fine del mondo

Gli mancano solo quattro esami per diventare dottore in Agraria Ma la sua laurea, Anastasio, l'ha conquistata ben due volte: a dicembre, aggiudicandosi la vittoria all'ultima edizione di X Factor; e vendendo tutti i biglietti per la sua prima data milanese da talento ormai lanciato in classifica. Domani e il 26 marzo arriva dunque sul palco della Santeria, già sold out, con una manciata di brani in scaletta: tra cui il singolo vincitore a X Factor, La fine del mondo, a cui si aggiungono gli inediti e le cover proposte in gara su quel palco, da Generale di Francesco De Gregori alla suggestiva versione di Another brick in the wall dei Pink Floyd.

Classe 1997, originario di Meta di Sorrento, Anastasio ha davvero tutte le carte per sostenere il peso e la responsabilità del successo che sta raccogliendo. Con il suo stile rap, scrive testi senza mai cadere nella banalità, ha personalità da vendere, non è volgare come accade a volte ai suoi più celebrati colleghi e pure, come rapper, riesce a essere davvero bravo con i suo flow: la tecnica di gestire le rime dei versi durante il cantato. Un talento naturale, insomma: ora sottoposto alla prova del nove con il suo primo tour. (M.Lev.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA