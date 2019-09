Anagrafe, all'alba giù due pannelli

All'alba sono crollati due pannelli del controsoffitto - lunghi un metro ciascuno e pesanti alcuni chili - al quarto piano dell'Anagrafe in via Larga. Qui ci sono uffici frequentati dai dipendenti e dal pubblico. Le lastre sono cadute a terra fra cemento e calcinacci. A denunciare l'accaduto è la Lega con il consigliere Gabriele Abbiati: «L'incidente è capitato quando gli uffici erano chiusi, ma poteva succedere in qualsiasi momento. È grave. Si tratta delle conseguenze di un'evidente mancanza di manutenzione avviata dalla giunta Sala. Una buona amministrazione passa innanzitutto dal garantire il buon funzionamento del proprio ente e la sicurezza delle persone».

Dal Comune fanno sapere che «il corridoio è stato transennato ed ora i tecnici provvederanno a tutte le verifiche del caso».(S.Rom.)

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

