Ammazza la moglie e confessa

Un nuovo caso di femminicidio si è consumato ieri pomeriggio in Brianza, a Seregno. Una donna di 34 anni, albanese, è stata accoltellata all'interno di un'auto. Ad aggredirla, noncurante della presenza del figlio di cinque anni nella vettura con la madre, è stato il marito, un 35enne marocchino che subito dopo si è allontanato per poi presentarsi alla stazione dei carabinieri per confessare.Mentre l'uomo si costituiva, la vittima è stata trasportata a sirene spiegate all'ospedale San Gerardo di Monza, dove nonostante lo sforzo dei medici è morta poco dopo il ricovero.Secondo una prima ricostruzione dei militari, l'aggressione sarebbe avvenuta dopo una lite in auto e l'uomo avrebbe poi lasciato il figlio in auto con la mamma agonizzante, fuggendo a piedi per poi andare in caserma. La coppia, secondo il racconto del marito, era in crisi da tempo e da due mesi non viveva più sotto le stesso tetto. (G.Obe.)