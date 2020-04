Ambulatori, pediatri, edicole arrivate 12mila mascherine

Finalmente le mascherine chirurgiche gratuite distribuite dalla Regione. Anche a Milano arrivano le protezioni. La Lombardia le ha distribuite nelle edicole, il Comune ai medici. Palazzo Marino attraverso la polizia locale e la Protezione civile, sta effettuando la distribuzionea medici di base e pediatri che le potranno dare ai loro pazienti. Ieri sono partire le prime 120 consegne, per un totale di 12 mila mascherine: sono 6 le pattuglie di vigili e 4 le squadre della Protezione civile impegnate nelle consegne. Ciascuno dei mille dottori riceverà un pacco contenente 100 mascherine da distribuire a chi tra i propri assistiti ne ha bisogno, deve uscire per forza di casa per andare a lavorare, non è riuscito a trovarle altrove e a quanti vivono con persone in quarantena. La consegna a medici e pediatri si concluderà domani. «Ci auguriamo che questo invio da parte della Regione di 120 mila pezzi, per 1,4 milioni di abitanti, sia solo il primo», ha commentato la vice sindaca e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzzo. «Stiamo inoltre lavorando a un piano di distribuzione di 100mila mascherine per chi vive nei quartieri popolari», ha aggiunto l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti. La Regione ieri ha consegnato direttamente a molte edicole le protezioni

In molte già finite. Per esempio in viale Umbria, «già finite al mattino - ha detto l'edicolante nascosto dietro la sua, di mascherina -. Ne sono arrivate 50, spero ne arrivino altre».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2020, 05:01

