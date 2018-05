Ambulanze in allarme per il taglio del budget

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniIl rischio di un appalto al ribasso per le ambulanze a Milano e nell'hinteland non è ancora scongiurato.La Regione è al lavoro per rivedere i parametri del bando da 37 milioni di euro, dal titolo Servizi di trasporto sanitario semplice e sanitario, bandito il 3 marzo da Arca, la società del Pirellone che fa da centrale acquisti. Al centro c'è il servizio di trasporto dei malati da un'ospedale all'altro, un servizio che coinvolge i 20 più importanti nosocomi della Città metropolitana. La gara, che ha una durata di 18 mesi, riguarda infatti Niguarda, Policlinico, Mangiagalli, De Marchi, gli ortopedici Gaetano Pini e Cto, Besta, Sacco, Fatebenefratelli, Buzzi, Melloni, San Carlo, San Paolo, più l'hinterland con Rho, Bollate, Cinisello, Sesto San Giovanni, Desio e Monza. Il testo originale prevedeva un rimborso, per un'ambulanza con due soccorritori a bordo, di appena 26 euro all'ora, solo 13 a persona. Decisamente meno rispetto al costo orario di 17 euro indicato per quel tipo di servizio dalle tabelle del ministero del Lavoro. Cifre e parametri che hanno fatto insorgere le tante onlus e cooperative che si occupano del servizio di trasporto dei malati.«Con tariffe così basse - è il grido d'allarme lanciato da diverse Croci - non riusciamo a coprire neanche i costi vivi del personale. Il rischio è di chiudere. Potranno lavorare solo le associazioni di volontariato».Anche Areu ha protestato contro i rimborsi troppo bassi, che rischiavano di pregiudicare anche la salute dei pazienti. Così il Pirellone si è deciso a sospendere la gara e ad aprire un tavolo per ascoltare le diverse posizioni. Qualche novità arriverà a partire dalla prossima settimana, quando si sapranno, almeno a grandi linee, i criteri del nuovo bando. Sullo sfondo, però, resta una domanda su tutte: il nuovo modello del Pirellone è quello di sostituire i soccorritori di professione con i volontari?riproduzione riservata ®