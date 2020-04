Ambulanti: «Siamo al collasso Fateci tornare a lavorare»

Un varco di accesso e uno di uscita, aree recintatE e perimetrate, misurazione della febbre con termoscanner e ingressi contingentati con 2 persone per ogni banco, il tutto sotto il controllo della vigilanza. Sono le proposte degli ambulanti per poter riaprire anche i mercati all'aperto, per quanto riguarda i soli banchi alimentari. La richiesta, ha spiegato Nicola Zarrella, presidente dell'associazione nazionale della categoria, è stata inviata alla Lombardia. «Fateci lavorare, siamo al collasso», dice. «Spero che al più presto arrivi un'ordinanza come quella dei mercati coperti». La vendita di alimentari «non può essere un servizio esclusivo della grande distribuzione: vogliamo lavorare e non gravare sullo Stato con i 600 euro», ha aggiunto il presidente chiarendo che in Lombardia sono circa 18700 gli ambulanti, di cui il 30% sono banchi alimentari.

