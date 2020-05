Ambulanti, rabbia senza fine

Elena Bart

Ambulanti tra nuove proteste e sospiri di sollievo. Ieri da un lato i lavoratori di sagre, luna park, fiere, in sit in davanti al Pirellone perché «qui in Lombardia siamo disoccupati». Dall'altro il Comune sanciva il via libera da lunedì a tutti i 94 mercati scoperti, anche con generi non alimentari.

Ieri almeno un centinaio gli ambulanti che hanno presidiato con urla e striscioni la sede del Consiglio lombardo, contro la decisione della Regione di tenerli chiusi. «Rimarremo qui fino a quando non ci daranno il diritto di lavorare - ha spiegato un loro portavoce - Non si capisce perché in altre regioni è stato dato il permesso di lavorare e qui no».

Perplesso il presidente della Lombardia Attilio Fontana: «Io sono vicino agli ambulanti, credo di aver fatto tutto il possibile. L'unica limitazione posta è prevista dalle linee guida nazionali. Che ci si lamenti di questo mi sembra un po' eccessivo». Nel pomeriggio i colloqui in Regione e in serata comunque arriva il via libera. «Abbiamo raggiunto un accordo con gli ambulanti: nei prossimi giorni, verificando i dati epidemiologici sulla base dell'indice Rt, in presenza di una calo dei positivi, potremo rivedere le regole sui mercati per andare incontro alla categoria». L'annuncio è arrivato dal presidente della commissione Attività Produttive Gianmarco Senna.

Ed è arrivato anche il via libera da Palazzo Marino a tutti i 94 mercati scoperti settimanali. Il provvedimento consente da oggi l'ampliamento dei mercati anche agli operatori non alimentari. Sabato saranno 9 i mercati aperti: Papiniano, Benedetto Marcello, Fauché, Tabacchi, Falck e Ciccotti si aggiungeranno anche Osoppo, Garigliano/Lagosta e Aristotele/Martesana con 78 vigili a presidiarli.

Confermate le misure di sicurezza: mercati recintati, bancarelle a un metro, varchi obbligatori di accesso e uscita cpn personale dedicato a controllare. Ciascun operatore commerciale dovrà usare mascherina e guanti come i clienti.

