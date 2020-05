Ambulanti, rabbia assembrata

Giammarco Oberto

Urla, insulti, ressa. Doveva essere un flash mob, e invece la protesta degli ambulanti che volevano i mercati tutti aperti e subito è finita in bolgia, più che assembramento.

È dovuta pure intervenire la polizia, ieri in piazza Scala, per arginare la furia degli ambulanti: la Digos e sei camionette cariche di agenti anti-sommossa, mobilitati dopo che la manifestazione si è trasformata nell'assedio di Palazzo Marino.

Dai duecento e più ambulanti - tra cui anche molti fieristi e paninari dei camion chioschi - è piovuto di tutto, all'indirizzo dell'amministrazione comunale e del governo: «Ladri». «Venduti». «Corrotti». Risuona anche un «assassini». E il coro, sempre più minaccioso: «Sala, vieni giù». Urla da stadio, uno addosso all'altro: «Scendi scendi scendi». «Chi non salta Sala è». Con funzionari della Digos che cercavano inutilmente di far rispettare la distanza di sicurezza.

«Vogliamo aprire domani. Siamo alla fame, abbiamo figli. Basta parole, vogliamo fatti». «C'è la coda davanti alla Rinascente, e noi non possiamo lavorare». Tantissimi gli striscioni: «Centri commerciali aperti, fiere e sagre chiuse, perché?». «Noi siamo gli invisibili». Incarna la protesta Nicola Zarrella, presidente di Eurocommercio: «Nei decreti gli ambulanti non sono neppure citati. Siamo fermi da due mesi e mezzo e dobbiamo pagare». Le accuse al Comune: «A Milano sono ripartiti solo pochi mercati e solo con le bancarelle di alimentari, gli altri fanno la fame. Chiediamo che possano ripartire tutti i mercati cittadini con tutte le bancarelle».

Un primo infruttuoso tentativo di mediazione, con un funzionario del Comune inviato in piazza, ha aumentato ancora di più la tensione. Dopo ore di proteste una delegazione è stata ricevuta dall'assessore al commercio Cristina Tajani. E gli ambulanti hanno strappato un accordo che hanno definito «soddisfacente»: entro lunedì 25 maggio riapriranno tutti i 96 mercati cittadini, e non solo i 26 che avevano avuto l'autorizzazione ad aprire.

