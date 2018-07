Ambrosini: «Al Diavolo adesso serve serenità»

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMassimo Ambrosini, che sarà ancora un apprezzato talent di Sky per la prossima serie A, fa le carte al campionato. Con la grinta che lo caratterizzava da calciatore: «Sul campo, ora in questa esperienza televisiva e in tutte le vicende della vita. Mai fermarsi. Bisogna sempre cercare di migliorarsi, di crescere». Con questo spirito il 41enne Ambro ha basato la sua carriera, con 17 stagioni passate al Milan. Vincendo in rossonero tutto quello che c'era da vincere.Il suo Milan viene da un periodo difficile. È in corso un'altra rivoluzione. Cosa prova?«Ha bisogno di serenità, quella che ultimamente non c'è stata».Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve il capitolo scudetto è già chiuso?«Non sarà facile per le altre, ma sarà un grosso stimolo in più per tutte. A cominciare dal Napoli, che ha preso un allenatore, diciamo, interessante...».Cioè Ancelotti, che conosce molto bene. Il suo ritorno in Italia è l'altro colpo dell'estate, giusto?«Il problema del mister è che per fare meglio di Sarri a Napoli può solo vincere».E l'Inter? Non si è accontentata di tenere Icardi e di prendere Nainggolan...«Ha preso altri di livello, tra cui De Vrij e Asamoah. Poi Lautaro Martinez. Bisognerà solo capire se l'Inter avrà ancora quei cali che ne hanno contraddistinto le ultime annate e come riuscirà eventualmente a gestirli».