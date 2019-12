Ambrogini, orgogliosamente Leggo

Michele Bonucci

Orgogliosamente Leggo. Venerdì c'era anche il nostro quotidiano sul palco a ricevere l'Ambrogino d'oro al Teatro Dal Verme dalle mani del sindaco Giuseppe Sala e del presidente del consiglio comunale Lamberto Bertolè.

Leggo ha ricevuto la civica benemerenza con la motivazione, fra l'altro, di avere, nei suoi diciotto anni di vita, «raccontato ogni giorno gli aspetti della società» e «dato voce al pensiero dei cittadini».

In un teatro pieno, il sindaco ha accolto i 41 Ambrogini con il consueto discorso. Due aspetti sottolineati. Il coraggio e la politica. Il coraggio che accomuna tutti i premiati: «Coraggio di non lasciarsi travolgere dalle difficoltà, coraggio di inventare una storia nuova e il coraggio dell'orgoglio». E poi un appello: «Vi chiedo di stare vicino a noi politici, dateci una mano, abbiamo bisogno di voi». Tra i premiati, 6 medaglie d'oro alla memoria. Tra gli altri, all'imprenditore Giovanni Squinzi, al magistrato Francesco Saverio Borrelli, al politico Filippo Penati. E a Eugenio Fumagalli, il tassista morto a gennaio aiutando due ragazzi vittime di un incidente, e travolto da una vettura. La sorella Luisa, ricevendo la medaglia, si è sciolta in pianto e in un lungo abbraccio con il sindaco. Commozione di tutta la sala.

E poi i grandi personaggi e le coraggiose associazioni. Il paroliere Mogol, i cantanti Ricky Gianco e Vinicio Capossela, l'attrice Lella Costa, il giovane nuotatore paralimpico Simone Barlaam, l'artista Emilio Isgrò, il presidente del Salone del Mobile Claudio Luti. E ancora Cini Boeri, architetto e partigiana, lo scrittore Antonio Scurati. E poi le associazioni: Sanga basket; gli Amici della Triennale; l'associazione Laudato sì; Massa Marmocchi, iniziativa nata da un gruppo di genitori che organizza una rete di accompagnamento dei figli a scuola in bicicletta; l'Opera Pizzigoni.

E una medaglia d'oro in più, ideale, alle vittime di piazza Fontana: «Milano non dimentica», ha sottolineato il sindaco.

