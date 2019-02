A bocca asciutta ieri i clienti Amazon lombardi. I 700 addetti alle consegne in appalto per il colosso digitale hanno incrociato le braccia per protestare contro i carichi e le condizioni di lavoro.

I driver hanno manifestato con un presidio in piazza XXV Aprile organizzato dai sindacati lombardi dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil. Il dito è puntato contro i carichi di lavoro a cui sono sottoposti i driver: «Le aziende in appalto per accaparrarsi qualche rotta in più spremono i dipendenti per consegnare tutto ciò che gli è stato assegnato, anche quando il furgone è colmo di pacchi. Non si prendono in considerazione le condizioni meteo, la lunghezza dei tragitti, il traffico». L'azienda precisa di richiedere già oggi ai fornitori il rispetto del codice condotta Amazon e «garantire che gli autisti ricevano compensi adeguati, siano trattati con rispetto, si attengano a tutte le normative vigenti e al codice della strada, e guidino in modo sicuro». lMaurizio Landini Cgil dice: «Non siamo contro Amazon, ma dietro non può esserci uno sfruttamento peggio del cottimo, con persone che in 8 ore debbono consegnare fino a 160 pacchi». Amazon ribatte che «circa il 90% degli autisti termina la propria giornata di lavoro prima delle 9 ore previste e nel caso in cui venga richiesto straordinario, viene pagato il 30% in più come previsto dal contratto nazionale».

