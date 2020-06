Altri bonus spesa da distribuire alle famiglie in difficoltà da Covid. Ci sono 1,9 milioni di euro e il Comune ha deciso di ridurre il singolo importo dei buoni a 250 euro per le famiglie fino a 3 componenti e a 500 euro per le più numerose. Ad aprile sono stati assegnati oltre 15.800 buoni. «Abbiamo semplificato i criteri di accesso e abbiamo ridotto gli importi dei singoli buoni», ha commentato l'assessore alla Politiche sociali Gabriele Rabaiotti. L'obiettivo è aiutare le famiglie monoreddito o prive di reddito, in affitto o con mutuo prima casa, con una disponibilità non superiore ai 5 mila euro al 31 marzo 2020, il cui reddito complessivo familiare (riferito al 2018) risulti inferiore ai 20 mila euro. Chi ha già avuto il bonus non potrà fare il bis.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA