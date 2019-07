Altre sei auto bruciate è caccia al piromane

Auto in sosta date in pasto alle fiamme. Di nuovo, a distanza di cinque giorni dall'ultimo raid, e sempre nella stessa zona, quartiere Maciachini. La questura ci sta lavorando e l'ipotesi è che la mano potrebbe essere la stessa. Spunta l'ombra di un piromane seriale di auto dietro il raid incendiario della notte tra lunedì e ieri in zona Maciachini, un autobomber che si muove nello stesso fazzoletto di città e si diverte a carbonizzare le vetture. Ne ha bruciate sei solo la scorsa notte, tutte nello stesso isolato.

La notte di fuoco è cominciata all'1,30, quando i vigili del fuoco, allertati dai residenti, sono intervenuti in via Bernardino De Conti per spegnere le fiamme che avevano avvolto due auto. Mentre spegnevano il rogo, a poche centinaia di metri hanno notato i bagliori di un altro incendio. All'1,37 alla centrale di via Messina è arrivata un'altra richiesta di intervento. Via Pavoni, 350 metri dal primo rogo: quattro auto avvolte dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno debllato il rogo prima che si propagasse alle altre vetture parcheggiate vicino. Il copione è lo stesso della notte di incendi dello scorso 18 luglio: quattro auto distrutte dalle fiamme in via Bernardino De Conti. La stessa via del raid di ieri. (G.Obe.)

