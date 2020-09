Alpha Tauri: l'ora del trionfo! Ferrari horror

Piergiorgio Bruni

Neppure l'aria di casa riesce a rianimare la malridotta Ferrari. Sul circuito di Monza, dove appena 1 anno fa il Cavallino trionfava davanti a 200mila anime in visibilio, è Pierre Gasly a salire sul gradino più alto del podio. Dietro il 24enne francese dell'AlphaTauri, al primo successo in carriera, dopo una gara segnata da incidenti, penalizzazioni e una doppia partenza, si piazzano Sainz Jr e Stroll.

Ritirate, come 25 anni fa, entrambe le Rosse: Leclerc per un fuori pista, Vettel a causa di un problema all'impianto frenante. «È stato un incubo peggiore di quanto mi aspettavo - racconta il tedesco - e non so che cosa sia successo: meglio che non ci siano stati i tifosi. Ora teniamo la testa alta e guardiamo al Mugello (domenica prossima, ndr)». Arrabbiato, e non poco, il compagno di squadra: «La Ferrari - spiega Leclerc - è molto difficile da guidare. Ho chiesto troppo alla vettura? Non lo so, forse sì, ho cercato di dare il massimo ma sono finito sul muro. Spero che nel prossimo weekend vada un po' meglio: sulla carta dovrebbe essere così». Amaro, Binotto: «La peggior conclusione di un weekend difficile - confessa il team principal di Maranello - guardiamo avanti per imparare e risolvere i problemi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 05:01

