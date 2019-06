Almeno 240 alberi tra corso Buenos Aires e via Padova; un'area il più possibile pedonale tra San Babila e Palestro. Sono le due idee forti per cambiare volto da qui al 2030 alla via del Nord Est, un immaginario asse lungo 6 chilometri che collega San Babila alle case popolari di via Padova. Idee per migliorare il centro e rivoluzionare Loreto e dintorni, fino all'ex convitto Trotter, portando nuova qualità urbana, verde e vivibilità.

Si parte dal ridisegnare il futuro di corso Buenos Aires, che sarà all'insegna del verde: l'obiettivo è, gradatamente negli anni, alberare tutto il corso, non piantumando, ma usando vasi e sfruttando l'ampiezza del marciapiede. «Perfetta sintonia con i commercianti», dichiara Gabriel Mehnagi, presidente reti associative Confcommercio Milano. Circa 100 alberi in vaso arriveranno nel 2021 anche in via Padova. Se ne contano, poi, altri 90 in via Doria, 6 esemplari in piazzale Lavater e 13 in via Benedetto Marcello. Nuova vita anche tra San Babila e Palestro dove si pensa a più isole pedonali. Per piazzale Loreto, invece, è già stata effettuata una chiamata agli architetti per trovare il progetto giusto. La rigenerazione di questi 6 chilometri è possibile sfruttando i cantieri già aperti della M4. «Sta avvenendo - dichiara l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran - per gradi, con grandi e piccoli interventi che vedono una stretta sinergia tra pubblico e privato Pensiamo a una Milano 2030 più verde, accogliente e inclusiva». (S.Rom.)

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

