Allo Spazio 89 la matematica diventa magia nello spettacolo Storia di grande e piccolo. Nonna Gufetta ama gli indovinelli e organizza una caccia al tesoro nella soffitta di casa, dove si trovano molte scatole e ognuna racchiude una storia. Come quella della coccinella che ha perso il suo amico del cuore, un grande elefante. Dove si nasconde? Tra gli spettatori c'è qualcuno che l'aiuterà a trovarlo? Auditorium di via Fratelli Zoia 89, domenica 3 marzo, ore 11, ingresso 8 euro.

Alla Fondazione Feltrinelli di viale Pasubio torna, invece, L'Isola che non c'è: è la rassegna di eventi per baby spettatori molto curiosi che inizia domani (dalle 10 alle 17.30) e proseguirà fino al 9 giugno. La Fondazione si trasforma in un luogo dal gusto magico, con l'Arcipelago dei sogni, in cui fermarsi a leggere e fantasticare; l'Oasi degli incontri e i Bauli dei travestimenti per immedesimarsi nel protagonista di una storia; infine, la Baia dell'immaginazione, dove immergersi in laboratori creativi e interattivi. Ingresso da 6 a 9 euro, info fondazionefeltrinelli.it E per trascorrere giornate all'aria aperta è ritornato il Luna Park Italy al Parco Sempione: i bimbi si scatenano fra giostre, truccabimbi, clown, giochi organizzati. Fino al 17 marzo, feriali 14.30-19, festivi 10-20. (S.Rom.)

